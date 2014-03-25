صور لوزير خارجية لبنان بـ"شورت" في قمة العرب

في أجواء سياسية مشحونة بالقمة العربية في الكويت يأتي ظهور مسؤول عربي برتبة وزير خارجية بملابس غير رسمية ليصنع الحدث ويلطف الأجواء.

هذا ما حدث مع وزير خارجية لبنان الشاب جبران باسيل، الذي تم التقاط صور له وهو بلباس رياضي.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد أثار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل انتباه الصحافيين والإعلاميين والسفراء والوزراء المتواجدين في بهو فندق "هيلتون" بظهوره بـ"تي شيرت وشورت" قبل لحظات من خروجه لممارسة رياضة المشي.

والتفّ الصحافيون حول الوزير لأخذ الصور التذكارية معه قبل ذهابه لممارسة الرياضة، ولاقت الصور حالة من التأييد والرفض، كونها تعود لمسؤول عربي كبير، في قمة مشحونة بالمشاكل، وأشارت آراء أخرى إلى "لطافة" صور الوزير باللباس الرياضي.