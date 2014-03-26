أسقف أنفق 43 مليون دولار على مقر إقامته.. واستقال

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء أنه قبل استقالة أسقف بالكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا لأنه أنفق 31 مليون يورو (43 مليون دولار) من أموال الكنيسة على مقر إقامته.

وصدر أمر لفرانز بيتر تيبارتز فان ايلست أسقف ليمبورغ بمغادرة أبرشيته في أكتوبر الماضي خلال تحقيق ومراجعة لنفقات تجاوزت الميزانية الموضوعة. وقدم الأسقف استقالته في ذلك الوقت.

وقال الفاتيكان إن التحقيق اكتمل، وإنه تم تعيين مسؤول بالكنيسة لإدارة الابرشية في الوقت الحالي. وفي نهاية المطاف فإنه سيتم تعيين تيبارتز فان ايلست في موقع آخر.

وطلب البابا فرنسيس في بيان من أتباع أبرشية ليمبورغ قبول القرار والعمل على إعادة ما وصفه "بمناخ الإحسان والمصالحة".

وكان البابا فرنسيس قد حث المسؤولين على مستوى العالم على التقشف وأن يعيشوا حياة بسيطة ليكونوا أقرب إلى الفقراء.