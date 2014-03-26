فيديو.. هل تخلع سن ابنك بالهليكوبتر؟

عندما تبدأ أسنان الصغار في التساقط يبتدع الأهل طرقاً عدة للتخفيف من خوف وألم أولادهم، لكن هذا الأب تخطّى كل المعايير عندما قرر نزع سن ابنه التي بدأت "تهتز"، مستخدماً مروحية، أو هليكوبتر.

فقد ربط الوالد سنّ ابنه، الذي يقارب 7 أعوام، بواسطة خيط عريض ربطه من الجانب الآخر بطائرة صغيرة يتم التحكم بها عن بُعد.

وعندما أبدى الطفل استعداده لخوض هذه التجربة قام الوالد بتحريك الطائرة، فطارت وطارت معها سن الطفل.

ورغم أن هذه العملية تركت لثة الصغير ملطخة بالدماء، إلا أنه لم يبدِ أي علامة على الألم أو الانزعاج، بل بالعكس بدا فرحاً وكأنه أحب "اللعبة".