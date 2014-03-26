بالفيديو.. "ألعاب الخفة" تترك الكلاب بحالة ذهول تام

يبدو أن لألعاب الخفة تأثيراً على الكلاب مشابهاً لتأثيرها على الأطفال من اندهاش وحيرة وخوف. فقد قام الساحر الفنلندي خوسيه أنهونن بتجربة تأثير "خدعة الإخفاء" على عدة كلاب، كل على حدة.

وحمل أنهونن بيديه غرضاً صغير الحجم وعرضه على الكلاب لثوانٍ ثم قام بإخفائه بمهاراته "السحرية".

وتنوّعت ردود أفعال الكلاب أمام هذا "الاختفاء"، إلا أن أحداً منها لم يبقَ دون تأثر، فبعض الكلاب "فهم" أن شيئاً ما اختفى، وبدأ يبحث عنه على الأرض وفي ملابس أنهونن، في حين خاف بعض الكلاب من الساحر وهرب منه.

أما الجزء الأخير من الكلاب فبقي مذهولاً، ينظر تارة إلى الساحر وتارة إلى فريق تصوير التجربة، التي نقلها موقع "هافينغتن بوست".