بالفيديو.. قطة تتفوق على الجميع بـ"تنس الطاولة"

انتشر فيديو يبرز مهارة قطة تدعى "أوريو" في لعب تنس الطاولة أو "بينغ بونغ". ويبدأ الفيديو، الذي نقله موقع "هافينغتن بوست"، بثنائي "بشري" يتبارى في هذه اللعبة الشهيرة داخل قاعة، بينما تجلس القطة "أوريو" على طاولة اللعب متفرجةً بهدوء.

ثم تقرر "أوريو" المشاركة في اللعب بمهارة ومرح.. فتارةً تحاول التقاط الكرة، وتارة تصد ضربة الخصم بحزم. إلا أن القطة المشاغبة تلعب بطريقة غير نظامية، حيث تنتقل من جهة الطاولة إلى الجهة الأخرى قافزةً فوق الشباك أو زاحفةً من تحتها.

وبعد بضع دقائق من المرح واللعب تعبت القطة، ولم تختر مكاناً لترتاح فيه سوى طاولة البينغ بونغ نفسها.. لتشاهد باقي "المباراة" من مكان استراتيجي، وتختمها في لحظة واحدة، حين قررت التقاط الكرة وعدم إرجاعها للاعبين.