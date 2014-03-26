تسريبات لأجواء أزقة كوريا الشمالية الغامضة

أظهرت مقاطع فيديو صُوّرت خلسة في كوريا الشمالية أجواء ليلية يعيشها الأثرياء الجدد، وأسواقاً مخصصة للطبقة الوسطى الناشئة، وهي صور نادرة من هذا البلد المحكوم بقبضة حديدية.

ونشر الصور كاهن من كوريا الجنوبية يُدعى كيم سونغ اون معروف بمساعدته للهاربين من بطش نظام كوريا الشمالية، وقال إن أشخاصاً صوّروها هناك سراً وسلموه إياها.

وصوّرت هذه المقاطع في الأشهر الست الماضية في أماكن متعددة من البلاد، منها المنطقة الاقتصادية الخاصة في راجين ومدينة شونغجين الساحلية.

ويظهر في أحد المقاطع رجال ونساء يتحدثون بلكنة شمالية واضحة، يحتسون البيرة ويرقصون في صالة داخل ملهى.

وأوضح الكاهن أن هذه الصالة: "هي صالة خاصة تقدم فيها عاملات الخدمات للزبائن الذكور".

وأضاف: "أن القيم السائدة في كوريا الجنوبية لم تعد سراً لدى الشماليين، وذلك جراء تهريب الأشرطة التي تظهر نمط حياة الجنوبيين إلى الشمال".

لكن المقاطع المصورة في الملهى في الشمال هادئة جداً ولا تقارن بالأجواء الصاخبة والحيوية التي تشهدها ملاهي كوريا الجنوبية، حتى أن النادلات أكثر احتشاماً مما تبدو عليه النادلات في كوريا الجنوبية وفي العالم عموماً، ورقصهن قليل الإيحاء والحركة.

وبحسب الكاهن، فإن المكان الذي صور فيه هذا المقطع هو من النوادي الليلية الجديدة التي يمولها الصينيون وتستهدف الطبقة الميسورة الناشئة في كوريا الشمالية، ومعظم أبنائها ممن جنوا ثروات من التجارة الحدودية مع الصين المجاورة، الحليفة الكبرى لبيونغ يانغ.

وتظهر صور أخرى سوقاً في الهواء الطلق يشهد اكتظاظاً، وتباع فيه أدوات كهربائية ولوازم للهواتف الخليوية.

ومن النادر أن تخرج صور أو مقاطع مصورة من كوريا الشمالية، حيث يحظر تماماً استخدام الإنترنت والاتصالات الخارجية والسفر من البلاد.

والسياح الذين يقصدون البلاد يحاطون كل الوقت بمرشدين يراقبونهم ويمنعونهم من الخروج عن المسار المسموح به.

أما الصحافيون الأجانب فلا يمكن أن يدخلوا البلاد إلا بمواكبة من عناصر حكوميين طيلة مدة وجودهم في البلاد.

وقال تقرير للأمم المتحدة نشر في نوفمبر إن 84% من العائلات الكورية الشمالية تعاني من نقص في الغذاء، وقضى في هذا البلد عشرات الآلاف من الجوع في التسعينات.