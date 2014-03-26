دار مزادات: "طابع بريد" نادر بملايين الدولارات

توقعت دار مزادات "سوثبي" أن يحقق طابع بريد نادر طبع في مستعمرة جويانا - التي كانت بريطانية عام 1856 - سعراً قياسياً يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون دولار.

والطابع الأرجواني ذو السنت الواحد مملوك لورثة شركة امتلكها جون دو بونت المتوفى عام 2010 في سجن كان يقضي فيه عقوبة بسبب قتله البطل الأولمبي الأميركي ديفيد شولتز عام 1996.

وكان جون دو بونت المتوفى عن 72 عاماً وقدرت ثروته وقت محاكمته بحوالي 250 مليون دولار أحد أغنى المتهمين بالقتل في التاريخ الأميركي وقت إدانته.

وقالت "سوثبي" إن خبراء من الرابطة الملكية لهواة جمع الطوابع بلندن أعادوا إثبات أصالة الطابع البريدي، وهو الوحيد من نوعه المعروف أنه موجود.

وتعتزم سوثبي طرح الطابع للبيع في مزاد في نيويورك في 17 يونيو القادم.

وقال ديفيد ريدين - نائب رئيس سوثبي - عن الطابع إن "أبعاده بوصة وبوصة وربع، إنه ضئيل وعندما يباع سيكون الأعلى قيمة من حيث الوزن والحجم".

وأضاف "يتراوح تقديرنا لهذا الطابع بين 10 ملايين و20 مليون دولار."

وجون دو بونت الذي اشترى الطابع عام 1980 هو حفيد إي.آي. دو بونت الذي أسس عام 1802 شركة الصناعات الكيمياوية دو بونت.