فستان للأميرة ديانا واستقالة تشرشل.. في مزاد علني

تعرض دار مزادات في لوس أنجلوس رسوماً من سلسلة روايات هاري بوتر وخطاب استقالة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل وفستاناً ارتدته الأميرة الراحلة ديانا، بالإضافة إلى وثائق وقعها الزعيم النازي أدولف هتلر وأشياء أخرى للبيع.

ويضم المزاد أكثر من 600 قطعة، ويمكن للمشترين المشاركة في المزاد عن طريق الإنترنت حتى يوم غد الخميس.

واستخدمت رسوم هاري بوتر - وهي بريشة الفنان البريطاني كليف رايت - كغلافين للجزأين الثاني والثالث من روايات الكاتبة جيه. كيه. رولينج، التي كتبت سلسلة من سبعة أجزاء أصبحت واحدة من أكثر الكتب مبيعاً في العالم.

ويبلغ سعر بداية المزاد على فستان أبيض من الشيفون والحرير للمصممة البريطانية زاندرا رودس ارتدته الأميرة الراحلة ديانا عام 1987 في حفل خيري في لندن 55 ألف دولار أميركي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الفستان المزين ببلورات وردية اللون وخرز لؤلؤي إلى 85 ألف دولار أميركي.

وسيبدأ سعر المزاد لخطاب الاستقالة الذي وقعه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل عند عشرة آلاف دولار.

ويبدأ سعر المزاد لوثائق خاصة بشرطة فيينا كتبها ووقعها هتلر بخط يده في 1909 عند 30 ألف دولار.