فيديو.. فضيحة أستاذ لبناني يعنف تلميذاً بالعصا

انتشر الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأستاذ لبناني في إحدى المدارس في الجنوب اللبناني، ينهال بالعصا على تلميذ يكاد يبلغ العاشرة من عمره.

ويظهر في المقطع المصور الولد حافي القدمين، مُهدداً من الأستاذ "الوحش" كما وصف من قبل العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. فالرجل الذي من المفترض أن ينشر الثقافة والعلم، راح يتوعد الصبي بمزيد من الضرب في حال أنزل قدميه إلى الأرض مانعاً الأستاذ من ضربه.

وقال الرجل العنيف مُهدداً "كل ما أنزلت قدميك على الأرض سأزيد وأضاعف الضرب". ولم يكتفِ الرجل بتلميذ واحد، بل تابع بضرب آخر، في حين تعالى بكاء وصراخ الولد المعنف.

وأحدث المقطع حالة ذهول اجتماعية، وإن على صعيد مواقع التواصل، كما تحركت الجهات التربوية واستنفر العديد من المراجع الإعلامية، ما دفع بالجهة المشرفة على المدرسة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الشخص المعني.

وهكذا قررت جمعية المقاصد الإسلامية التي تملك سلسلة من المدارس والمؤسسات الخيرية، صرف الأستاذ المذكور، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقه.

وجاء في بيان للجمعية: "تناولت وسائل التواصل الاجتماعي فيلماً مصوراً يظهر أحد معلمي مدرسة مقاصدية في محافظة الجنوب". وأشار البيان إلى أن "رئيس الجمعية والمشرف على إدارة الشؤون التربوية في الجمعية تبلغ بالأمر، وعقدا اجتماعاً سريعاً بحضورهما والمسؤولين التربويين والنقابيين والقانونيين في الجمعية، للاطلاع على مضمون الفيديو". وقرر المجتمعون "إقفال مدرسة المقاصد (اليوم الأربعاء)، وصرف المعلم من الخدمة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المعلم الذي أساء لكرامة التلاميذ، بالإضافة إلى قيام رئيس الجمعية على رأس وفد تربوي ونقابي وقانوني بزيارة المدرسة اليوم لمتابعة التحقيق".