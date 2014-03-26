ماكسيما.. "أدارت" رؤوس أوباما وكاميرون وهولاند

سجلت عدسات المصورين هذا الأسبوع أنظار 3 من أبرز قادة العالم، الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا هولاند، وهي تحملق إعجاباً بملكة هولندا ذات الأصول الأرجنتينية، ماكسيما.

ولم تشفع الحرارة التي أبداها ملك هولندا، ويليام ألكسندر، في الترحيب بالرؤساء الثلاثة أثناء استقباله لهم في قصره بلاهاي الثلاثاء الماضي، إبان انعقاد قمة الأمن النووي، في منع أنظار الرؤساء من التحول إلى زوجته الملكة التي كانت تقف بجواره، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.

ويعد ملك هولندا (46 عاماً) عاما أصغر ملوك أوروبا، وتولى العرش في أبريل الماضي. ولديه من زوجته الملكة ماكسيما 3 فتيات: الأميرة كاثرينا آماليا (10 سنوات)، والأميرة أليكسا (8 سنوات)، والأميرة آرين (6 سنوات).

والملكة ماكسيما من مواليد عام 1971، ونشأت في بوينس آيرس بالأرجنتين. ودرست الاقتصاد في جامعة كاتوليكا بالأرجنتين، وبعد تخرجها عملت في عدة بنوك في نيويورك حتى عام 2000.

وفي يوم عيد ميلادها الثلاثين مُنحت ماكسيما الجنسية الهولندية بعد قرار من البيت الملكي، وذلك كي تتمكن من الزواج بالأمير إلكسندر، الذي أصبح ملكا فيما بعد، وتصبح عضوة في العائلة المالكة.