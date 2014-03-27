أميركي يصور مغامرته مع سمكة قرش بفلوريدا

تمكن شاب أميركي من تصوير مغامرته مع سمكة قرش على ساحل المحيط الأطلسي قبالة ولاية فلوريدا الأميركية، حيث سحبت السمكة قاربا كان يستقله لمدة ساعتين.

وتمكن الطالب الجامعي آدم فيسك البالغ من العمر 22 عاماً من تصوير مغامرته بكاميرا كانت مثبتة على رأسه، وبث التسجيل في موقع يوتيوب، وبلغت مدته خمس دقائق بعنوان "رجل وحيد في قارب تسحبه سمكة قرش المطرقة لأميال".

وأثناء المغامرة أنزل فيسك الكاميرا في الماء وصور سمكة القرش التي يبلغ طولها 11 قدماً، أي نحو 3 أمتار ونصف، وهي تسبح أمام قاربه.

وكان فيسك، وهو طالب بجامعة فلوريدا اتلانتك قد انطلق في قاربه يوم الأحد للصيد، قبل أن تبتلع سمكة القرش طعم صنارته قرب بوينتون بيتش بولاية فلوريدا.

وقدر فريق من الصيادين المغامرين ينتمي إليه فيسك أن سمكة القرش سحبته لحوالي 12 ميلا، أي نحو 19 كيلومتراً.