بالفيديو.. نجاة عامل بناء من حريق بطريقة عجيبة

نجا عامل بناء أميركي من حريق هائل اندلع في مبنى سكني قيد الإنشاء في مدينة هيوستن الأميركية، وقد صوّر أحد الأشخاص الحادثة من المبنى المقابل لموقع الحادث.

ووجد العامل الذي كان يعمل داخل الشقة، نفسه وحيداً في مواجهة النيران المندلعة بقوة كبيرة، فهرع بسرعة إلى الشرفة الخارجية، منتظراً وصول المساعدة.

وعندما اقتربت النيران من العامل، وجد نفسه مضطراً للقفز إلى شرفة المنزل في الطابق الذي تحته، فما كان منه إلا أن تدلى وتأرجح بقوة، قبل أن يترك يديه ويسقط على الشرفة بنجاح.

وحينها، توجهت فرق الإنقاذ إلى العامل ولكن السلّم الكهربائي كان أقصر من اللازم، فاضطر من جديد للقفز على السلّم بطريقة شجاعة أنقذته من الحريق.