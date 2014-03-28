بالفيديو.. قطة تفتح قفصها بحكمة وذكاء

تتسم القطط بالصبر والذكاء، وهذا ما يؤكده مقطع فيديو لقطة ماهرة وهي تفتح قفصها بمنتهى الهدوء والحكمة لتتمكن من الخروج منه.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "الديلي ميل" وبلغت مدته دقيقة ونصف تقريباً مدى صبر القطة وإصرارها على فتح القفص الذي كانت تجلس بداخله.

وتتميز القطط وفق دراسات عديدة بالصبر والذكاء، حيث تستطيع أن تدفع الأبواب بيديها وتفتحها في بعض الأحيان إذا كانت غير محكمة الغلق، وتستطيع القطط أن تميز معارفها من غيرهم.

وتعتبر القـطط من الحيوانات سريعة البديهة فهي تستطيع أن تعرف من طبقة صوت الإنسان إذا كان غاضباً أو سعيداً.