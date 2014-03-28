رئيس فرنسا وصديقته و"ناشرة" علاقتهما من جديد

أعلن محامي الممثلة الفرنسية جولي جاييه أن محكمة فرنسية أمرت يوم الخميس مجلة "كلوزيه" بدفع 15 ألف يورو أي ما يعادل حوالي 20 ألف دولار، لجاييه لنشرها صوراً كشفت عن علاقة عاطفية لها مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وأظهرت الصور التي نشرتها المجلة في سبع صفحات في 10 يناير الماضي، جاييه وهي تصل ليلاً إلى شقة تستأجرها في باريس ثم تغادرها. كما أظهرت رجلاً -قيل إنه هولاند- يرتدي خوذة سوداء يدخل إلى الشقة ويخرج منها بمفرده.

وفي حين لم تنف جاييه أو هولاند العلاقة، إلا أن الممثلة الحسناء أقامت دعوى قضائية ضد المجلة، اتهمتها فيها بانتهاك حياتها الخاصة. أما الرئيس الفرنسي فاختار ألا يقاضي المجلة.

من جهته، أكد جون انوتشي محامي جاييه -الذي طالب في الدعوى بتعويض أكبر قدره 50 ألف يورو- أن حياة موكلته "انقلبت رأساً على عقب" بسبب ما نشرته المجلة. وتلا كشف المجلة للعلاقة بين جاييه وهولاند، انفصال الأخير عن شريكته فاليري تريافيلير لثماني سنوات.

كما أحدثت الفضيحة ارتباكا لهولاند الذي تدنت شعبيته إلى مستويات قياسية، بينما يحاول الحد من البطالة المتزايدة وحفز النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.



