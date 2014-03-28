كورية تأكل "أونلاين" وتحصل على 9 آلاف دولار شهرياً!

يبدو أن بعض الأشخاص محظوظون فعلاً، فقد وجدت فتاة كورية تبلغ من العمر 35 عاماً طريقة بسيطة جداً ومغذية لتحصل على 9 آلاف دولار شهرياً. فقد أنشأت بارك سيويون، موقعاً إلكترونياً خاصاً بها، لتحضير الطعام الكوري مباشرة أمام المشاهدين.

إلا أن الأغرب في الموضوع أن الفتاة تستمتع بتناول ما تعده في برنامجها الذي يمتد لثلاث ساعات، وهي تحصد مبلغاً كبيراً نسبياً من المال. وهي تجمع كل هذا المبلغ عبر تبرعات الناس والمبالغ التي تدفع من قبل المشاهدين عبر كوبون يدعى بالون الكتروني وتبلغ قيمته 9 سنتات أميركية فقط.

من جهتها تؤكد بارك أن ما تقوم به يحمل رسالة انسانية واجتماعية أيضاً، غذ أنها تتلقى العديد من الرسائل من قبل المشاهدين، يؤكدون فيها أن برنامجها ساعدهم على التخلص من مرض "الأنوركسيا" على سبيل المثال، أو دعمهم نفسياً حين كانوا في المستشفى يتناولون أطعمة سيئة ومقززة، أو حين كانوا يتبعون حمية غذائية صارمة مثلاً، فيرون فيه فسحة أمل وإن لم يتناولوا أياً مما تعده.

