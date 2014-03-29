بالفيديو.. وزيرة فرنسية تصف عشاء رئاسياً بالمقزز

اضطرت وزيرة التجارة الفرنسية، نيكول بريك، للاعتذار بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقول إن الطعام الذي قدم في حفل عشاء رسمي للرئيس الصيني الذي زار فرنسا كان "مقززاً".

وأظهرت لقطات فيديو الرئيسين الفرنسي فرانسوا هولاند والصيني شين جين بينغ، وهما يبتسمان على مائدة العشاء الأربعاء الماضي بقصر الإليزيه، لكن الوزيرة لم يعجبها الطعام المكون من كبد الطيور والدواجن المحمرة وحلوى من الشوكولاتة والكراميل.

والتقطت كاميرات التلفزيون الوزيرة وهي تقول لرئيس الوزراء جان مارك إيرولت إن مأدبة العشاء التي أقيمت في الإليزيه لا تقارن بمأدبة الغداء في ماتينون وهو مقر رئيس الوزراء .

وأمكن سماع صوت الوزيرة وهي تقول "بصراحة... لا وجه للمقارنة مع ماتينون. لم يكن (الطعام) على نفس المستوى في الإليزيه. لقد كان مقززاً". وقالت الناطقة باسم الوزيرة إن بريك اتصلت بكبير الطهاة في قصر الإليزيه وقدمت اعتذاراً له أمس الجمعة.