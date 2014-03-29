زيجات قانونية واحتفال رسمي للمثليين في بريطانيا

شهدت ويلز وإنجلترا منتصف ليل الجمعة- السبت، عدداً من الزيجات بين مثليين بعد دخول قانون في هذا الشأن حيز التنفيذ.

ودخل قانون تاريخي أطلق عليه اسم "قانون المساواة"، وينص على اعتبار الزواج بين مثليي الجنس قانونياً، حيز التنفيذ، في مرحلة أخيرة من معركة طويلة خاضها المدافعون عن المثليين.

وجرى الاحتفال بزيجات بين مثليين أو سحاقيات في ما اعتبره رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لحظة مهمة للبلاد".

وستستمر حفلات زواج مثليين اليوم السبت، وغدا الأحد، بينما رفعت أعلام قوس قزح التي يتخذها المثليون شعاراً لهم على المباني الحكومية في لندن، للإشارة إلى دخول "قانون المساواة" حيز التنفيذ.

وأثار التعديل القانوني المتعلق بزواج المثليين انقسامات كبيرة في الحزب المحافظ، في حين أعلنت الكنيسة الإنجليكانية التي تمثل الغالبية في البلاد معارضتها لهذا التعديل.

وهذا التعديل القانوني يرتدي طابعاً رمزياً قبل أي شيء، إذ إن الأزواج المثليين في بريطانيا لديهم حقوق مشابهة لتلك التي يتمتع بها الأزواج المغايرون جنسياً، كالحق في التبني والإنجاب بمساعدة طبية عن طريق "تأجير الرحم" شرط ألا تتلقى المرأة التي تقوم بذلك أي بدل مادي.

وخلافاً للوضع في فرنسا حيث سارت تظاهرات كبيرة ضد زواج المثليين، لم يثر مشروع القانون البريطاني الذي أقره البرلمان في يوليو 2013 أي حراك شعبي معارض.

وقد أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الأربعاء، وأجري لحساب إذاعة "بي بي سي راديو5 " وشمل 1007 بريطانيين أن 22% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يرفضون تلبية أي دعوة لحضور زواج ثنائي مثلي، على رغم تأييد 68% من الأشخاص هذا التعديل.