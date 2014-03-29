"عاشق" يحرق 900 منزل جنوب السودان بسبب فتاة

أضرم رجل النار في معسكر للعودة الطوعية لمواطني جنوب السودان جنوب العاصمة الخرطوم بسبب خلاف مع فتاة، ما أودى بحياة شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين واحتراق (900) منزل بالمعسكر يوم الجمعة.

وألقت الشرطة القبض على الجاني وهو مخمور. وقالت التحريات الأولية إن الشاب كان برفقة الفتاة قبل أن يدب بينهما خلاف عاطفي لم يكشف عن تفاصيله، ما دعاه لإشعال النيران التي قضت على جل المنازل في معسكر (جورج كنقر) للعودة الطوعية لمواطني جنوب السودان بضاحية الأزهري جنوب الخرطوم حيث دب الذعر والصراخ.

وشوهدت ألسنة اللهب والأدخنة المنبعثة من المعسكر في سماء المنطقة من مسافات بعيدة، قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني وتجلي المواطنين وتعزل بقية المساكن وتحتوي الحريق.

ونتج عن الحريق الذي أشعله الرجل العاشق انتقاماً من الفتاة التي تربطه بها علاقة وتسكن بذات المعسكر، نتج عنه مصرع أحد المواطنين وإصابة أكثر من (20) آخرين بحروق خطيرة من الدرجة الأولى، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.