"ساعة الأرض" تعتّم 7000 مدينة حول العالم

غرقت أوبرا سيدني والجسر الشهير في المدينة الأسترالية في الظلمة، اليوم السبت، في إطار حملة "ساعة الأرض" الرامية إلى التوعية على أهمية توفير الطاقة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتشارك حوالي 7000 مدينة وبلدة من نيوزيلندا إلى نيويورك، مروراً بالوطن العربي، في حملة التوعية البيئية السنوية التي ترمي هذا العام إلى جمع مئات آلاف الدولارات لاستخدامها في مشاريع صديقة للبيئة.

وخلال الساعات الـ24 المقبلة، ستطفئ مواقع عالمية عدة، بينها مبنى "امباير ستيت" الشهير في نيويورك وبرج "إيفل" في باريس و"الكرملين" في موسكو، أنوارها على مدى 60 دقيقة عند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي السبت.

وفي السعودية، ستشارك كل من الرياض وجدة والدمام في فعاليات "ساعة الأرض"، وسيتم إطفاء الإنارة في عدة مواقع من هذه المدن أبرزها منتزه الملك عبدالله وطريق الملك عبدالله وطريق الملك فهد وطريق العليا.

يذكر أن حملة "ساعة الأرض"، التي ينظمها "الصندوق الدولي للطبيعة" ويتم تنسيقها من سنغافورة، انطلقت في 2007 في سنغافورة تحديداً، وانتشرت سريعا حول العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن مئات ملايين الأشخاص شاركوا في الحملة عبر إطفاء الأنوار في منازلهم العام الماضي.