8 إبر حياكة في جسم طفلة عمرها 7 أشهر

اكتشف فريق من الأطباء في جنوب بيرو 8 إبر في جسم طفلة صغيرة في شهرها السابع، في إطار قضية فتحت الشرطة تحقيقاً في شأنها، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام.

وقال مدير المستشفى سيزار ليناريس للصحافيين إنها "الحالة الأولى من هذا القبيل التي تعالج في مستشفى "هونوريو ديلغادو"، وهي جد معقدة وما من تفسير منطقي لها".

وشرح المدير أن الوالدة جلبت ابنتها إلى المستشفى لأن هذه الأخيرة كانت تبكي كثيراً، "وبعد إجراء التحاليل وتصوير بالأشعة، رصدنا في جسدها إبر حياكة لم تؤذ لحسن الحظ أيا من أعضائها". وأكد سيزار ليناريس أنه "من المستحيل أن تكون هذه الحادثة عرضية... فلا شك في أن بالغاً قام بإدخال هذه الإبر".

وقد عثر على هذه الإبر البالغ طولها حوالي 3 سنتمترات في صدر الطفلة ورجليها. ومن المقرر أن تخضع هذه الأخيرة لعملية جراحية الاثنين. وحالتها لا تزال مستقرة. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في هذه القضية واستجوبت والدي الطفلة.