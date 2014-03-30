فيديو مرعب.. حافلة على حافة الهاوية وركابها يضحكون

انتشر فيديو على "اليوتيوب" يظهر رحلة مرعبة يقوم بها عدد من الشباب بهدف التسلية، ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن مدى الخوف والخطورة التي سيتعرضون لها في رحلتهم.

ويظهر الفيديو الحافلة، وهي تمر على حافة جبلية ضيقة، لتعرض كل من عليها للخطر والرعب، ويطلق الشبان العديد من الصرخات الممزوجة بالمفاجأة والاستغراب لما يظهر أمامهم.

وفي منتصف الطريق قرر أحد شجعان الحافلة أن يترجل ويستطلع الطريق أمام الحافلة، كما توضح الصورة أن المنطقة جبلية، ووعرة ولا مصير لهذه الحافلة سوى بإكمال طريقها مجهول النهاية، أو الانحدار في الوادي لتتحول إلى حطام مع من فيها.

ويبقى الفيديو الدليل الوحيد على هذه الحادثة التي انتهى تسجيلها بضحكات ركابها بعد نزولهم تحت شلال من المياه منحدر من أعلى الجبل بقوة تثير الرعب وتستطيع أن تغير مسار الحافلة، ولكن ضحكات الشباب بقيت مسيطرة على الأجواء.