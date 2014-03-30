فيديو لكلب بقدمين فقط يتحدى أقرانه ذوي الأربع

تداول نشطاء على الإنترنت فيديو يظهر فيه كلب بقدمين فقط يتحدى غيره من الكلاب الطبيعية ذات الأربع أقدام. ويبدو الكل في الفيديو وهو يتمتع بقوة إرادة عالية جداً تدفعه للركض واللعب على الشاطئ دون الاستسلام إلى الإعاقة البدنية التي يعاني منها.

ولدى هذا الكلب قدمان فقط في الأمام، لكن الفيديو يُظهر قدرته العالية على التوازن، وكذلك الركض بسرعة عالية واللعب مع الآخرين.

الكلب الذي يُدعى "دونكان لو" يظهر في الفيديو خلال رحلة إلى الشاطئ، حيث يركض بصورة مثيرة على الرمال ويسبح في مياه البحر وبمهارة أعلى من الكلاب ذات الأربعة أقدام، ودون أن يواجه متاعب أو يسقط على الأرض.

وتم تصوير "دونكان لو" خلال الرحلة الترفيهية إلى الشاطئ من قبل منظمة "باندا باوس ريسكيو"، وهي منظمة خيرية أميركية تتخذ من واشنطن مقراً لها وتُعنى برعاية الكلاب ذات الاحتياجات الخاصة.

وكان "دونكان لو" قد وُلد بقدمين مشوّهتين تم قطعهما لاحقاً ليصبح أكثر ارتياحاً، فيما تمكّن من التعوّد على حياته بقدمين فقط والتعايش معهما بفضل إرادته القوية ورغبته في الحياة.