بالفيديو.. قطيع من الخراف يقتحم اللوفر بباريس

في مفاجأة غريبة أدهشت عشاق الفن في باريس، اقتحمت مجموعة من الخراف متحف اللوفر عبر مدخل الهرم الزجاجي له، فيما انشغل السياح بتصوير هذا المشهد غير المسبوق.

ووفق صحيفة "التلغراف"، فقد قام مزارعون غاضبون بتوجيه الخراف إلى قاعات العرض في المتحف؛ احتجاجاً على السياسة الاشتراكية للإصلاحات الزراعية في فرنسا، والتي على حد قولهم تعرض وظائفهم للخطر.

وجاء هذا التصرف نتيجة لشعور المزارعين بالقلق لعدة أسباب، يتعلق معظمها بالضرائب المفروضة عليهم وارتفاع سعر الأسمدة، بالإضافة إلى قوانين مكافحة التلوث التي من شأنها أن تمنعهم من استخدام جراراتهم الزراعية بأيام محددة.

وقال المتحدث باسم المزارعين "نحن هنا لنقول إننا لا ننتمي إلى المتاحف والحياة المدنية، بل ننتمي إلى الريف حيث نود أن نخلق فرصاً للعمل ونزيد ونطور من إنتاج المنتجات عالية الجودة".

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الفرنسية بالمنظمات النقابية للفلاحين ومربي المواشي غداً الثلاثاء، للتوصل إلى اتفاق حول تطبيق "السياسة الفلاحية الموحدة".

ويعد متحف اللوفر واحداً من أشهر المتاحف في العالم، ويحوي أكثر من 7500 عمل فني، بما في ذلك لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي.