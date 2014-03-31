بالفيديو.. كيف يتخفى الأخطبوط بين النباتات البحرية؟

أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدى قدرة أخطبوط على التخفي بين النباتات البحرية بمنتهي البراعة.

ويعتبر الأخطبوط سيد التخفي، فهو يستعمل قدرته على التلون، وذكاءه حيث يعتبر من أذكى اللافقاريات، في التمويه والتخفي عن أعين الناظرين.

والأخطبوط حيوان بحري يعيش في محيطات العالم كلها، لكن يكثر بشكل خاص في المناطق الدافئة والاستوائية.

يتميز الأخطبوط بسرعة السباحة في المياه، وهو يستعمل اثنين فقط من أطرافه للحركة وباقي الأطراف يستخدمها للأكل، وذلك حسب الدراسات الحديثة، كما أنه يستطيع تغيير لونه ليناسب البيئة التي يختبئ بها في انتظار فرائسه التي تصبح عديمة القدرة عندما يمسك بها.