بعد إقرار زواج المثليين.. ألتون جون يتزوج من شريكه

يتزوج المغني البريطاني ألتون جون (67 عاماً) من شريك حياته ديفيد فورنش بعدما شرّعت إنكلترا الزواج بين المثليين جنسياً أخيراً.

وقال ألتون جون الذي باع أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرته المستمرة منذ 40 عاماً خلال برنامج عبر محطة "أن بي سي" التلفزيونية، "سنقوم بذلك بهدوء، لكن المناسبة ستكون فرحة".

وسبق لألتون جون وديفيد فورنيش أن أبرما عقد شراكة مدنية في العام 2005 وتبنيا طفلين.

وقد دخل القانون الذي يشرع الزواج بين شخصين من الجنس نفسه حيز التنفيذ السبت في إنجلترا وويلز بعد نضال طويل للمثليين للحصول على المساواة مع الأزواج الآخرين.

وكان عقد الشراكة المدنية اعتمد اعتباراً من العام 2005.

وقال جون في المقابلة "أنا فخور جداً ببريطانيا والقوانين التي أبصرت النور فيها منذ بدء علاقتنا".

وأضاف "لقد أقر القانون وهذا مصدر فرح كبير وسنحتفل بذلك، لن نكتفي بالقول إننا لا نحتاج إلى زواج لأننا في شراكة مدنية، سنتزوج".

وقال ديفيد فورنيش من جهته لمجلة "لاس فيغاس ريفو-جورنال" إن الزواج سيتم في مايو.