رياضة القفز تودي بحياة 3 أشخاص في 48 ساعة بسويسرا

قضت شابة من هواة رياضة القفز بالمظلة المعروفة باسم "بايس جامب"، أمس الأحد، في سويسرا بعدما ألقت نفسها في الهاوية ولم تتمكن من الحفاظ على توازنها في الهواء، بحسب ما أعلنت الشرطة، ليرتفع عدد القتلى جراء هذه الرياضة إلى ثلاثة في غضون ساعات قليلة.

وقضت الشابة البالغة من العمر 35 عاماً على الفور، وعندما وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان لم تستطع فعل شيء سوى تأكيد وفاتها.

وبحسب العناصر الأولية للتحقيق، فإن الشابة التي كانت برفقة رجلين كانت الثالثة في ترتيب القافزين. ولسبب مازال مجهولاً فقدت توازنها في الهواء واصطدمت بالحافة الصخرية بعدما فتحت مظلتها، فسقطت في قعر الوادي.

وعشية هذه الحادثة، قتل شخصان في جبال الألب وأصيب ثالث بجروح بعدما قفزا من طائرة مروحية، بعد ظهر السبت، بهدف الهبوط في وادي. لكن لسبب لم يحدد بعد انحرفوا في هبوطهم وسقطوا في أحد المراعي.

ويقضي سنوياً 20 شخصاً جراء رياضة "وينغسوت" (البزة المجنحة) التي تقوم على القفز من علو مرتفع والطيران بواسطة بزة ذات جناحين.