مطعم لندني يقوم بأعمال صيانة.. وينتقل مؤقتاً لسيدني

سيغلق مطعم "ذي فات داك" البريطاني الشهير الذي يعدّ من أفضل المطاعم في العالم أبوابه مؤقتاً في بريطانيا ليفتحها لمدة ستة أشهر في أستراليا، بحسب ما كشفت مجموعة الكازينوهات "ميلبورنز كراون".

وستُقام أعمال ترميم مدتها 6 أشهر سنة 2015 في المطعم الواقع في منطقة براي (غرب لندن). وخلال هذه الفترة سينتقل طاقم العمل برمته وعلى رأسه كبير الطهاة هيستن بلومنثال إلى مدينة سيدني، ثاني مدن أستراليا.

وأوضح هيستن بلومنثال في بيان أن "ذي فات داك فتح أبوابه في مبنى قديم. ولطالما علمت أن الوقت سيأتي لإجراء أعمال ترميم. فهو شيّد في عام 1640".

وأضاف: "لم أستطع تحمل فكرة إغلاقه طوال هذه المدة. ولم يكن في اليد حيلة أفضل من هذه".

وقال كبير الطهاة الذي اشتُهر بفضل برامجه الخاصة بفن الطبخ، إنه وقع في غرام أستراليا خلال زيارته الأولى للبلاد سنة 2003. وسيترك مطعماً مفتوحاً باسمه في أستراليا عند عودة "ذي فات داك" إلى بريطانيا.