الأوبرا البريطانية تخفض سعر التذاكر لجذب الشباب

تعتزم دار الأوبرا الملكية تخفيض سعر تذاكر العروض لاجتذاب الطلبة والشباب وإعادة تقديم عرض "آنا نيكول" المفعم بالحيوية في افتتاح موسمها الجديد في سبتمبر، فيما وصفته الإدارة بأنه محاولة لإحياء الاحتفالات.

وقالت دار الأوبرا الملكية إن جميع تذاكر الأوبرا التي تضم 2200 مقعد ويمكن أن يصل سعر التذكرة الواحدة إلى 200 جنيه استرليني سيعاد تسعيرها لتبدأ من جنيه استرليني وصولا إلى 25 جنيها استرلينيا في ليلة الافتتاح 11 سبتمبر، وستباع التذاكر عبر منفذ الطلاب بالأوبرا والتعاون مع صالة موسيقى تعمل مع الشباب.

وقال كاسبر هولتن مدير دار الأوبرا الملكية "أعتقد أنه لأمر رائع أن يكون لدينا حفل افتتاح للموسم يبدو مفعما بالحيوية وراقيا في ليلة نحتفل فيها بعمل جديد، ونحتفل ببيع جميع تذاكر المسرح لطلاب وشباب".