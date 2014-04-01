فيديو لإنقاذ بحار سقط بالمحيط الهادي أثناء سباق يخوت

"أعطني عمراً وارمني في البحر"، مثل عربي ينطبق تماماً على رجل بريطاني يدعى أندرو تيلور ويبلغ من العمر 46 عاماً سقط من فوق يخت في المحيط الهادي في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين أثناء مشاركته في سباق "كليبر" حول العالم لليخوت الشراعية.

وقضى تيلور، عضو فريق ديري "لندنديري" أكثر من ساعة ونصف في مياه المحيط تقاذفته خلالها الأمواج بعد أن جرفته المياه من فوق اليخت نتيجة لسرعة الرياح أثناء تغييره الشراع.

وبدأ قائد اليخت، الكابتن شين ماك كارتر، عملية البحث عن تيلور بعد اكتشاف سقوطه قبل سبعة دقائق من منتصف ليل الأحد في طقس سيء.

وشوهد تيلور مرة أخرى عند الساعة الواحدة إلا خمس دقائق صباح الاثنين قبل إنقاذه في نحو الساعة 1:13 من صباح الاثنين.

وكانت اليخوت الأخرى المشاركة في السباق قد تحولت للمساعدة في البحث عن تيلور ثم استؤنف السباق بعد إنقاذه.

وبعد إنقاذه، عولج تيلور، على متن القارب، من الصدمة وربما انخفاض درجة حرارة الجسم.

واعترف تيلور أنه كان يخشى من ألا يتمكن طاقم اليخت من إيجاده مرة أخرى.

وقال مخاطبا الطاقم: "لم أكن أعرف ما إذا كنتم تبحثون عني أم لا. لم أكن أعرف إن كنتم سترونني. لم أسمع شيئا ثم رأيت شيئا ما في الصاري ظننت أولا أنه شيء جيد لأني عرفت أنكم تبحثون عني.. ثم أدركت عندئذ أنه قد يكون سيئا لأنكم لم تكونوا تعرفون أين أنا".

وتابع: "ظللت أتحرك في المنطقة المحيطة وأسبح لأرى اليخت معتقدا أنكم ستعودون سريعا لكنكم كنتم تبتعدون وتبتعدون".

وأضاف تيلور: "حاولت أن أرفع سترة النجاة لأعلى كي أبدو أضخم ثم أدركت بعد فترة أن الأمواج تدفعني لأنها كانت أعلى من السترة فخفضتها مجددا".