فيديو طريف.. مصري يترك مداخلة تلفزيونية ليلحق بحافلة

في موقف طريف وكوميدي ترك مواطن مصري التسجيل مع إحدى الفضائيات في الشارع ليلحق بحافلة وجدها تمر بالصدفة من أمامه، وكانت متجهة إلى محل سكنه.

وكان مواطن مصري قد وقف للتسجيل أمام كاميرات إحدى الفضائيات التي كانت تستطلع آراء المواطنين على الهواء مباشرة حول قرار تأخير الدراسة لمدة أسبوعين خلال إجازة منتصف العام بسبب الظروف الأمنية.

وقال إنه يبدى تأييده للقرار بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة وحرصا على حياة الطلاب والتلاميذ، وفجأة وخلال التسجيل شاهد المواطن حافلة متجهة لمحل إقامته في منطقة الجيزة فترك المذيع والتسجيل وجرى مسرعا للحاق بها تاركا المذيع وطاقم التصوير في دهشة وحالة من الضحك الهستيري من طرافة الموقف.