"أحبك حياتي"... معايدة من وزير لجوليا بطرس

على الرغم من أن التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد منذ فترة لا سيما بعد الثورات العربية، حكراً على المواطنين في البلدان العربية، بل تعداه إلى السياسيين، إلا أنه اقتصر في العديد من الحالات على الشؤون السياسية، دون أن يتعداه إلى الأمور الشخصية.

إلا أن وزير التربية اللبناني الجديد يبدو أنه لا يمانع بمشاركة صوره الشخصية العائلية عبر "إنستغرام"، حتى بعد تعيينه وزيراً. فقد نشر له صورة مع زوجته الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، على "انستغرام"، مذيلاً إياها بمعايدة حارة، وإن بالإنجليزية، قائلاً "عيد ميلاد سعيد لجوليا المميزة، أحبك حياتي". ولم يكتف إلياس بو صعب بالكلمات فقط للتعبير عن "حبه" بل رسم القلوب أيضاً.



معايدة تلقفها بعض الظرفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلفتوا إلى أن وزراءنا باتوا "كتير كول" أي معاصرين!.

يذكر أن سبق للوزير نفسه أن نشر صورة لولديه مع جوليا، حاملين ورقة كتبوا عليها، "اشتقنا إليك أبي"، وذلك خلال تواجد الوزير خارج البلاد في خضم عمله الوزاري الجديد.

