أستاذ يقتل تلميذه بعد ضربة بحزام في جوهانسبيرغ

أوقفت السلطات في جوهانسبيرغ بجنوب إفريقيا، أستاذاً يشتبه في قتله تلميذاً يبلغ من العمر 16 عاماً حين ضربه بحزام على رأسه لمعاقبته، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم إن "المدرس أوقف ثم أخلي سبيله بكفالة، ومنع من مواصلة التدريس، وهو يواجه اتهامات خطيرة، إذ ان العقاب الجسدي ممنوع منعاً باتاً في جنوب إفريقيا".

ووقعت هذه الحادثة في 17 من مارس المنصرم، وقالت والدة التلميذ إن ابنها عاد إلى المنزل وهو يشكو آلاما في رأسه، وعندما نقل الى المستشفى كان الدم يتدفق من عينيه وأذنيه وأنفه.

ويجري تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة.

