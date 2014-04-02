بالفيديو.. "الخلطة السحرية" لماكياج كيم كارديشيان

بالنسبة لسيدات ولشابات كثيرات على حدٍ سواء ليس فقط جسد كيم كارديشيان هو المثير بل أيضاً الطريقة السحرية لوضع الماكياج.

وكان كافياً قيام كيم بنشر صور على إنستغرام لطريقة وضعها الماكياج، حتى ينطلق "جيش" من المقلدين في عالم الماكياج للتنافس في إتقان "الخلطة السحرية لمكياج كيم كارديشيان".

وأظهر فيديو شاهده حتى الآن قرابة 400 ألف شخص، كيف تتحول فتاة ذات ملامح صينية إلى نسخة شبيهة بالمثيرة كيم، وخلال ثماني دقائق، وبمتابعة دقيقة ومتقنة من قبل واضعة الماكياج، أمكن الوقوف على تحول مذهل في بشرة الفتاة الصغيرة، وفي الأخير يقف المشاهد على مسحات من جمال كيم كارديشيان.

ويظهر الفيديو بشأن "خلطة كيم السحرية" أنها تعتمد على لونين أساسيين هما: الأبيض والبني، وبشكل من التنسيق بينهما يتم المزج بين اللونين، لتحصل الفتاة في النهاية على لون بشرة كيم كارديشيان.

وبسرعة كبيرة انتشرت هذه الطريقة في الماكياج، وبدأ هواة هذا الفن في الترويج لها على أساس أنها "خلطة كيم السحرية".