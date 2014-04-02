تحذير.. فيديو صادم لسيارة تصدم شابة تتحدث بـ"الجوال"

كثيرة هي الحملات الدعائية التي تحذر من التكلم في الهاتف الجوال أثناء القيادة، لكن يبدو أن التحدث والدردشة أثناء المشي على الطريق لا يقل خطورة على الإطلاق.

فقد التقطت إحدى الكاميرات المثبتة على سيارة، مشهداً مرعباً لسيارة تصدم شابة أثناء انشغالها بالتحدث في الجوال.

وفي التفاصيل أن شابة روسية تبلغ من العمر 33 عاماً، قطعت طريقاً عاماً أمام سيارة دون أن تنتبه أو تتوقف، ما أدى إلى اصطدام السيارة بها.

وأفادت المعلومات المرفقة بمقطع الفيديو الذي نشر على "يوتيوب" الأسبوع الماضي، أن الفتاة نقلت إلى المستشفى للمعالجة بعد إصابتها في الرأس، وبكسور في رجلها.

