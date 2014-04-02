كيم كاردشيان تدخل معركة كسب في سوريا

يبدو أن كيم كارداشيان، دخلت على خط المعركة في سوريا، من باب بلدة كسب الأرمينية التاريخية. وقررت كيم، التي تعود جذورها إلى الأرمن، المساهمة في الدفاع عن تلك البلدة، عبر تويتر.

إلا أن الحسناء، تبنت على ما يبدو الادعاءات التي روج لها النظام السوري عن أنه تم تهجير المسيحيين الأرمن من البلدة. وأطلقت كارداشيان هاشتاغ في حسابها على تويتر:، كاتبة "أرجوكم دعونا لا نسمح للتاريخ بإعادة نفسه!! لننشر معا #SaveKessab و #ArmenianGenocide".، في إشارة إلى المجازر الأرمينية على يد السلطات العثمانية.

وأضافت في تغريدة أخرى، بحسب ما أوردت "الواشنطن بوست": "إن كنت لا تعلم ماذا يحصل في كسب ابحث عنها في غوغل، إنها فاجعة! كوني أرمينية فقد ترعرعت على سماع العديد من الروايات المؤلمة". وفي تغريدتها الثالثة كتبت: "لنصلي من أجل الجميع".

يذكر أن كاردشيان كانت نشرت في وقت سابق العديد من الصور أثناء رحلة "الاستجمام" إلى تايلند، حيث ظهرت في بعضها وهي على قارب بلباس مثير، وفي بعضها الآخر وهي تركب حصاناً.