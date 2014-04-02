H&M وZara توقفان استخدام أشجار الغابات المهددة

أعلنت منظمة غير حكومية كندية، الأربعاء، أن عملاقي صناعة الألبسة، السويدي "إتش آند إم" والإسباني "زارا"، تعهدا بمنع استخدام الأخشاب المتأتية من الأشجار القديمة أو المهددة في صناعة الملابس التي ينتجانها.

وقالت منظمة "كانوبي" في بيان إن "أكبر علامتين تجاريتين في مجال الألبسة في العالم يلتزمان اليوم بالاستغناء عن أخشاب الغابات القديمة والمهددة من ملابسهما".

وبحسب المنظمة الكندية فإن ما يقارب 70 مليون شجرة قطعت العام الماضي لاستخدام أخشابها في عمليات تحويل لإنتاج الملابس، "وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف خلال السنوات العشرين المقبلة".

إلا أن تحقيقات هذه المنظمة التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها تشير إلى أن "الغابات المهددة غالبا ما تستخدم في مجال الألبسة".

وأشارت المنظمة إلى أن "الالتزامات التي قطعتها الشركتان اليوم تساعد في الحد من المشكلة وإيجاد حلول لها".