بعد زلزال تشيلي.. إنذار ياباني من حدوث تسونامي آخر

أصدرت اليابان، الخميس، إنذاراً بحدوث تسونامي وذلك إثر زلزال بقوة 8,2 درجة هزّ تشيلي على الجانب الآخر من المحيط الهادي.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواج مدّ بحري (تسونامي) يمكن أن يبلغ ارتفاعها متراً قد تطال المناطق الساحلية شرق المحيط الهادي.

وبحسب وكالة كيودو، فإن الأمواج الأولى يمكن أن تصل إلى شمال أوكايدو الخميس، نحو الساعة 05,00 (20,00 ت غ الأربعاء) وبعد ساعة من ذلك إلى منطقة فوكوشيما التي كانت تعرضت لدمار تسونامي في 2011.

وشجعت مصالح الأرصاد السكان على مغادرة الساحل فوراً مع الإشارة إلى أنها لا تتوقع أن تسبب الأمواج أضراراً.

وأوضحت أنه "رغم احتمال حدوث تغيير طفيف في مستوى البحر في المناطق الساحلية، فإنه لا يتوقع أن يتسبب التسونامي في أضرار".

وأظهرت مشاهد للتلفزيون مسؤولين في كوشي (جنوب غرب اليابان) بصدد غلق حاجز معدني بهدف غلق سد تحسباً من أمواج قوية.

وكانت مناطق مهمة من الساحل المعني بالإنذار تعرضت في 2011 الى زلزال وتسونامي خلف أكثر من 18 ألف قتيل وتسبب في حادث نووي في محطة فوجوشيما دايشي.

وعلقت شركة كهرباء طوكيو التي تدير المحطة المتضررة عمليات كانت مقررة الخميس، بسبب أمواج محتملة، بحسب وكالة جيجي.

وكان زلزال بقوة 9,5 هزّ تشيلي في 1960 أدى إلى تسونامي عبر المحيط الهادي خلّف أكثر من 140 قتيلاً في اليابان.