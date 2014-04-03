كاميرون يلغي رياضته الصباحية بسبب التلوث

اضطر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الخميس إلى العدول عن ممارسة رياضة الجري الصباحية؛ بسبب موجة تلوث الهواء التي تضرب لندن وجنوب شرق بريطانيا منذ الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات لهيئة "بي بي سي": "هذا أمر مزعج، يمكن الشعور بذلك التلوث في الهواء"، مضيفاً "لم أذهب لممارسة رياضة الجري صباح اليوم. آثرت عوضاً عن ذلك إنجاز بعض الأعمال".

ودعا كاميرون البريطانيين إلى متابعة تطور الأحوال الجوية ونصائح السلطات بشأن الصحة.

وبلغ تلوث الهواء في لندن الخميس مستوى "مرتفعاً جداً" عند 10 نقاط على مقياس من 10، بحسب وزارة البيئة التي توصي السكان بالحد من أنشطتهم الجسدية خصوصاً في الخارج.

كذلك دعت الوزارة البالغين والأطفال - الذين يعانون مشاكل تنفسية، إضافة إلى الأشخاص المسنين - لتفادي القيام بمثل هذه التمارين الجسدية.

وهذا الفصل من التلوث الذي بدأ الأربعاء، تسبب بسحابة ضباب أبيض عمت سماء لندن الخميس. وهذا الأمر ناجم عن مجموعة انبعاثات لجسيمات مرتبطة خصوصاً بحركة السير والتدفئة والأنشطة الزراعية وإضافة إلى وجود موجات غبار مصدرها الصحراء الكبرى، بحسب العلماء.

ومن المتوقع أن يشهد الوضع تحسناً الجمعة، إذ تشير السلطات إلى أن مستويات التلوث ستتراجع إلى معدلات "منخفضة" أو "معتدلة".