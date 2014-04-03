مراهق يركل أمه على هواء فضائية لبنانية

أثار قيام مراهق بضرب أمه على الهواء خلال برنامج تلفزيوني لبناني ضجة في الوسط الإعلامي والمجتمع اللبناني على حد سواء.

وحصلت الحادثة خلال حلقة الثلاثاء 1 أبريل من برنامج "عل أكيد" الذي يقدمه زافين قيومجيان على شاشة "المستقبل" اللبنانية.

وتقوم فكرة "عل أكيد" على حل مشاكل المواطنين العاديين الذين يتصلون بفريق عمله، وهذه المرة كانت "أم أحمد"، هي من طلبت من معدي البرنامج جمعها بابنها أحمد الذي لم تره منذ 7 سنوات بعد انفصالها عن والده.

واتصل فريق البرنامج بوالد "أحمد"، الذي سمح له بالمشاركة في الحلقة، إلا أن الولد الذي لا يتعدى عمره الـ15 عاماً، وعند مجيئه إلى الاستوديو حيث يصور البرنامج طلب عدم رؤية والدته.

وبعد إقناع فريق العمل للولد بالمشاركة في الحلقة إلى جانب والدته، استمر التصوير يوماً كاملاً، دافعت فيه الوالدة عن نفسها أمام ابنها الذي كان بدوره يدافع عن والده.

وتؤكد والدة أحمد أن انفصالها عن والد أحمد كان بسبب تعنيفه لها وتقصيره في واجباته العائلية.

أما الابن الذي كان يدافع عن والده، لم يستطع إخفاء غضبه، رغم محاولة فريق البرنامج تهدئته، حتى وصل به الأمر إلى شتم والدته وتهديدها وركلها أمام الكاميرا.

ورغم هذه الحادثة فإن مقدم البرنامج زافين قيومجيان مصرّ على مصالحة أحمد على والدته في المستقبل القريب.

