بالفيديو.. "مجانين" روسيا يصلون دبي

لا تزال دبي تستقطب العديد من هواة المرتفعات، لاسيما المصورين والمغامرين. وقد انتشرت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة بين الشباب الروسي وهي التصوير من المرتفعات الخطيرة، وباتت دبي بأبراجها الشاهقة محط أنظار هؤلاء الشباب. ألكساندر ريمنيف واحد من هؤلاء المغامرين الذين اختاروا مدينة دبي لالتقاط صور رائعة نشرتها عدة مواقع رسمية عبر العالم.

وفي هذا السياق، يقول ألكساندر إن معظم شرفات الأبراج في دبي مفتوحة ويمكن الوصول إليها بسهولة. ويشير إلى أن رحلته إلى دبي بعد شتاء روسيا القارس كانت بمثابة رحلة إلى الجنة. وقد نشر فيديو على موقع "يوتيوب"، بتوقيع "مجانين روسيا"، يظهر أبرز الأمكنة التي تسلقها لالتقاط صوره.