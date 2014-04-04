عمال روس عراة في حوض للحليب بمصنع جبنة

أعلنت لجنة تحقيق قضائية روسية، الجمعة، فتح تحقيق بشأن انتهاك المعايير الصحية، وذلك إثر نشر صور على الإنترنت لعمال في شركة لتصنيع الجبنة في روسيا عراة في حوض للحليب.

وأضافت "تم التحقق من أن السائل الذي استحم فيه الموظفون كان من الحليب المستخدم في تصنيع الجبنة، وفي إحدى الصور التي نشرها موقع فكونتاكته الروسي للتواصل الاجتماعي، يحمل أحد الموظفين الستة سرواله الداخلي". وكتب على الصورة "في الحقيقة، عملنا ممل بعض الشيء".





وفي تسجيل مصوّر آخر يظهر ثلاثة موظفين في المصنع خلال تحضيرهم الجبنة على الأرض وأياديهم متسخة ويرتدون سراويل قصيرة فقط، "في ظروف غير صحية".