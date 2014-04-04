فيديو.. ألمانية تلقى حتفها بعد تعطل مظلتها في الجو

لقيت مغامِرة ألمانية، كانت بين 222 شخصاً يحاولون تسجيل رقم قياسي في تشكيل مجموعات في الجو، حتفها أمس الخميس، في صحراء ولاية أريزونا الأميركية حين لم تنفتح مظلتها.

وقال منظمون إن المغامرة التي عرّفتها الشرطة الأميركية باسم ديانا باريس من برلين (46 عاماً) كانت بين المجموعة التي تقوم بأول محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد صباح أمس الخميس، وأن وفاتها أعلنت على الفور في موقع الحادث.

من جهتها، أكدت جوسلين برناتشيز المتحدثة باسم (سكاي دايف أريزونا) وهي المنشأة التي كانت تستضيف الحدث أنه "تم تشغيل المظلة المعطوبة على مسافة منخفضة جداً مما أعاق انفتاح المظلة الاحتياطية بشكل كامل". وأشارت إلى أن الطائرة المستخدمة في المحاولة عملت بشكل طبيعي وأن الأحوال الجوية كانت مواتية وقت وقوع الحادث في الساعة 7:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

يذكر أن الفريق الذي ضم 222 مغامراً محترفاً، جاء من 28 دولة إلى المنشأة الأميركية المشهورة في محاولة لكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من الأفراد يقومون بتشكيلين كاملين في الجو قبل فتح مظلاتهم.

وكان الرقم القياسي السابق قد سجل العام الماضي في فلوريدا وشارك في التشكيل الجوي 110 مغامرين. وكان الموقع نفسه في أريزونا شهد قبل أشهر حادثة مماثلة أدت إلى وفاة مغامرين.



