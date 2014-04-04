"Selfie" لرياضي مع أوباما تزعج البيت الأبيض

بعد أن نشر نجم فريق "ريد سوكس" لكرة المضرب (البايسبول)، الأميركي ديفيد أورتيز صورة "سلفي" Selfie مع الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائهما الثلاثاء الماضي، على "تويتر"، وروج من خلالها لشركة سامسونغ وهاتفها غالاكسي، اعترض البيت الأبيض، مؤكداً أن الرئيس لم يكن على علم بأن نجم كرة المضرب كان أبرم اتفاقاً مسبقاً مع سامسونغ بهذا الشأن.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق، بحسب "آي بي سي" الأميركية، أنها اتفقت مع لاعب البايسبول على التقاط صور مع أوباما عبر هاتف غالاكسي ونشرها على "تويتر" في إطار خطة للترويج للشركة وهاتفها الذكي.

وأكد جاي كارني المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، أن استغلال الرئيس لأغراض تجارية ترويجية أمر مرفوض، دون أن يوضح ما إذا كان سيتم اتخاذ أية إجراءات بحق اللاعب أو الشركة.

يذكر أن الصورة المذكورة تم إعادة تغريدها أكثر من 40 ألف مرة في وقت قصير.

