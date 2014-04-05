بقايا من حلوى زفاف وليم وكيت الملكي في المزاد العلني

ستطرح قطعة من قالب الحلوى الذي أعد خصيصاً لزفاف الأمير وليام وكيت في مزاد سينظم في لندن يوم 9 أبريل الحالي، بحسب ما كشفت دار المزادات البريطانية ميلرز أند كيرك.

وأعلن القيمون على هذا المزاد أن سعر قطعة الحلوى الملكية هذه سيتراوح بين 50 و150 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يتراوح بين (60 و180 يورو).

وأكد نيغل كيرك - مدير دار المزادات - أن "هذه القطعة المعلبة في علبتها الأصلية ليست نتنة، لكنني لا أنصح الشاري أن يأكلها، فنحن لا نريده أن يتسمم".

وهذه القطعة حالياً ملك أدريان ريتشاردسن، الموظف السابق في شركة "كراون سبيشلتي باكاجينغ"، التي أعدت العلب الصغيرة المقدمة للمدعوين إلى حفل الزفاف.

وقد كلفت صانعة الحلويات الشهيرة فيونا كيرنز بإعداد هذا القالب المزين بـ16 زهرة، بناء على طلب كيت ميدلتون.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها مبادرة من هذا القبيل، فقد سبق أن طرحت قطعة من القالب في مزاد نظم في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، وبيعت بـ2597 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 3100 يورو.