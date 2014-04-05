غارت على صديقها فألقت بصندوق فئران في بيت عشيقته

قالت الشرطة الأميركية إن امرأة تسعى للانتقام من امرأة أخرى تنافسها على حب صديقها حطّمت زجاج منزل المرأة في جنوب فيلادلفيا وألقت بصندوق يحوي فئراناً بيضاء داخله.

وقالت ضابطة الشرطة كريستين أوبريان: "ينبغي أن أعترف بأن هذه سابقة".

وذكرت الشرطة أن الحبيبة الغيورة وثماني نساء أخريات استخدمن مضرب بيسبول لتحطيم الزجاج وإلقاء الفئران بالداخل في حوالي الساعة 11 مساء يوم الأربعاء الماضي، في حي جريز فيري في الصراع الطويل للفوز بحب الرجل.

وانهالت العصابة باللكمات على الضحية البالغة من العمر 30 عاماً، ما أدى إلى إصابتها بجروح ورضوض. كما سرقن محفظتها التي تضم أوراق إثبات الشخصية ونحو 200 دولار.

واستطاعت الضحية التعرف إلى واحدة على الأقل من مهاجماتها اللواتي لُذن بالفرار في سيارة.