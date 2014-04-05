مزحة ثقيلة تزرع الرعب بقلب عجوز رومانية

أظهر فيديو انتشر على الإنترنت، شابا رومانيا في محيط العاصمة بوخارست، يعنف بشكل فج، عجوزا طاعنة في السن، من خلال جعلها تدور في حلقة بالهواء.

وأبدت العجوز فزعا كبيرا من هذه "المزحة" الثقيلة، وبدا على هذه العجوز أنها مريضة عقليا أو ما شابه، ومع ذلك لم يتوقف الشاب عن ترهيبها، حيث عاود الكرة مرة أخرى عندما وجد تجاوبا من رفقاء له في المكان كانوا يلتقطون فيديو للحادثة.

وقد أوقفت الشرطة هذا الشاب مع رفاقه، بعد انتشاره في "فيسبوك" ومواقع التواصل الأخرى، واتضح لاحقا أن الشباب كانوا غارقين في السكر، حيث كانوا قبالة حانة عندما مرت أمامهم العجوز بملابس النوم، على ما يبدو.

وعلى صفحته في "فيسبوك"، حاول الشاب المتهور تبرير فعلته بنشر الفيديو، وقال إنها "مجرد مزحة، كما أن العجوز لم تكن لتموت من هذا الفعل"، لكن المعلقين أمطروه بالنقد وباللائمة، وأبلغوه بأن يضع والديه في مكان هذه العجوز.