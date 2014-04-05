مطعم أميركي يحظر دخول بوتين لأي من فروعه

فرض مطعم أميركي حظراً على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقرر منعه من دخول كافة فروعه في نيويورك، احتجاجاً على إلحاق شبه جزيرة القرم بروسيا.

وذكر موقع "بافيلو نيوز" أن مطعم "مايتي تاكو" الذي له عدة فروع في غرب نيويورك، أعلن أن بوتين ممنوع من تذوق الطعام المكسيكي الذي يعده المطعم.

وأضاف في بيان "ربما أنت تصدر الأوامر في القرم، ولكنك لن تطلب تاكو ضخمة من هنا قريباً". وأضاف "لا أحد يحب المستبد، لذا توقف عن التهجم على الناس، وربما سنرحب بك مجدداً"، كما أوردت "يو بي آي".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على مسؤولين روس على خلفية إلحاق القرم بروسيا.