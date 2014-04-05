مظلي ينجو من حجر نيزكي.. ويصور سقوطه على الأرض

نجا مظلي نرويجي أثناء قفزه بالمظلة من حجر نيزكي سقط على بعد أمتار قليلة منه، حسب ما أظهر فيديو بثته محطة "ان اي كي" الحكومية.

والتقطت الكاميرات المثبتة في خوذة المظلي انديرس هلستراب سقوط حجر نيزكي بسرعة كبيرة على مقربة منه بعدما فتح مظلته في الهواء.

وقال المظلي لمحطة لتلفزيون: "فكرنا في كل الاحتمالات الممكنة، أن يكون هذا الشيء سقط من الحقيبة، أو أن يكون جسما سقط من طائرة، أو شيئا عائدا لمظلي آخر". وأضاف: "لكن في تلك الأثناء لم يكن هناك أي شيء فوقي أو بالقرب مني".

وتمكن عالم الجيولوجيا هانس اموندسن، بعد الاطلاع على الصور، من تحديد أن هذا الجسم ما هو إلا قطعة نيزكية مصدرها حلقات كوكب زحل. وعلى ذلك تكون هذه المرة الأولى التي يصور فيها حجر نيزكي أثناء سقوطه على الأرض.

وقال اموندسن للمظلي: "لو تقدمت قفزتك جزءا واحدا من الثانية كنت ستموت".

ووقع هذا الحادث في يونيو من العام 2012 في جنوب النرويج، ومنذ ذلك الحين يجري تمشيط المنطقة بهدف العثور على الحجر.

وقال عالم الفضاء سكوت مانلي في تغريدة على موقع "تويتر": "أنا حذر قليلا إزاء هذه القصة، لكنها ليست بالضرورة مغلوطة".

وأضاف: "إذا أردنا أن نتبنى نظرية المؤامرة، يمكن القول إن أحدا ما ضمّن المقطع المصور هذا الحجر".

إلا أن مسؤول في شبكة التلفزيون الرسمي في النرويج أكد صحة هذا الفيديو.