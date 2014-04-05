16 ألف موظف صيني يستجمون في الإمارات

يبدو أن الإمارات ستشهد هجمة صينية في الأسبوع المقبل، إذ سيزورها 16 ألف موظف صيني، حيث نظمت شركة صينية أكبر عطلة تنقل فيها الموظفين في رحلة تستغرق 10 أيام. وسينقل الموظفون على سبع دفعات، انطلاقاً الأسبوع المقبل.

وقد حجزت الشركة 39514 غرفة في 40 فندقاً، بالاضافة إلى ملهى "عالم فيراري" لمدة ثلاثة أيام، وحفلات عشاء في جزيرة ياس بأبوظبي لـ8000 شخص.

وأوضحت الشركة المنظمة للعطلة وهي شركة "نو سكين" المتخصصة في منتجات التجميل ، أنها ترغب في مكافأة موظفيها، ولاسيما موظفي المبيعات، على أدائهم عبر زيارتهم لكل من أبوظبي ودبي والشارقة.