فيديو "شتب يور ماوس أوباما" يكتسح يوتيوب

أشعل فيديو رسالة لسيدة مصرية موجهة للرئيس الأميركي باراك أوباما موقع يوتيوب، لتصل الفيديوهات المتعلقة به إلى ما يزيد على 1600 فيديو، بين أخذ ورد، وأغاني راب وتقليد ظريف.

وظهرت السيدة عبر قناة "يقين" الإخبارية على "يوتيوب"، وهي تخاطب الرئيس الأميركي بغضب، مطالبة إياه بالصمت، رداً على دعمه الإخوان، وتدخله في شؤون مصر.

وجاءت الطرافة في أن السيدة اختارت أن ترسل الرسالة بإنجليزية مكسرة، وبلهجة مصرية واضحة، وهو ما أثار اهتمام مشاهدي يوتيوب من جهة، والمقلدين وأصحاب القنوات اليوتيوبية من جهة أخرى.

وقالت السيدة المصرية في الفيديو في رسالتها لأوباما: (We are Egyptian women، shut up your mouse Obama، Cici yes .. Cici yes ، Morsy No.. Morsy No)، في إشارة لدعمها المشير عبدالفتاح السيسي ورفضها للرئيس المعزول محمد مرسي.

وربما كانت الطرافة أيضاً لنطقها كلمة (Mouth) وتعني "فم" بطريقة خاطئة، لتبدلها إلى (Mouse) وتعني فأر، وليتغير المعنى من "أغلق فمك يا أوباما" إلى "أسكت فأرك يا أوباما".